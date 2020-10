Cervinia, precipita elicottero: un morto e un ferito grave

donnavventura

Un elicottero privato è precipitato poco dopo la mezzanotte sopra Cervinia, nella zona di Cime Bianche, a 3mila metri di quota, in una zona impervia. Il bilancio è di un morto e di un ferito grave. Il ferito è stato preso in carico dal servizio sanitario svizzero e portato all'ospedale di Berna in condizioni gravi per una forte ipotermia. Si sta ancora valutando la dinamica dell'incidente.