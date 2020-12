Vaccino anti-Covid, il 27 dicembre arrivano in Italia le prime 9.750 dosi

Covid, sarà un fiore il simbolo della campagna vaccini Ansa 1 di 13 Da video 2 di 13 Ansa 3 di 13 Ansa 4 di 13 Da video 5 di 13 Da video 6 di 13 Da video 7 di 13 Da video 8 di 13 Da video 9 di 13 Da video 10 di 13 Da video 11 di 13 Da video 12 di 13 Da video 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il 27 dicembre arriveranno in Italia le prime 9.750 dosi di vaccino della Pfizer. Lo ha comunicato il commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso della riunione tra governo e Regioni. Le dosi arriveranno all'ospedale Spallanzani di Roma e da lì partirà la distribuzione simbolica in tutta Italia in modo che nello stesso giorno si potranno somministrare i vaccini in tutte le Regioni.