Un murale per Noemi, ferita casualmente durante una sparatoria a Napoli: a inaugurarlo proprio la bimba

E' stato inaugurato, in piazza Nazionale, a Napoli , un murale realizzato per la piccola Noemi , la bimba che il 3 maggio 2019 fu ferita casualmente in una sparatoria proprio in quella piazza. L'opera, con gli occhi della piccola, è stata realizzata dagli artisti Giulia Salamone Noeyes, e Vittorio Valiante, con il coordinamento di INWARD - Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana. Presente all’inaugurazione anche Noemi, 6 anni, che ha firmato il murale.

All'iniziativa ha partecipato anche anche il presidente della commissione nazionale Antimafia, Nicola Morra, che prima dell’evento ha scritto su Facebook: "A Napoli, in Piazza Nazionale, si svolgerà un evento per me assai importante. L'iniziativa, cui parteciperò con emozioni che mi torneranno nella memoria e nel cuore, consisterà nell'inaugurazione di un murales dedicato a Noemi Staiano, la bambina ferita casualmente in una sparatoria in quella stessa piazza il 3 maggio 2019, e sarà, quel murales, il primo passo di un progetto più ampio di riqualificazione di Piazza Nazionale".

"Quando ho visitato la piccola Noemi in ospedale a Napoli era in pericolo di vita, ed ho conosciuto due persone stupende, i suoi genitori, Fabio e Tania. Ho imparato tanto da loro, ed ho capito anche grazie a quella loro straordinaria maturità quanto sia grande il debito che i fortunati hanno nei confronti di chi si trova a vivere nel degrado e nell'abbandono, nella marginalità e nella dimenticanza. E Napoli, come fatti recentissimi avvenuti a Ponticelli dimostrano, è a credito di attenzione e di azioni 'democratiche' da parte dello Stato repubblicano. Perché famiglie come quella di Fabio e Tania non abbiano a rivivere il terrore di quei giorni, la fatica degli anni successivi, perché il Calvario di Noemi e di tutti i suoi familiari ancora non si è concluso" conclude.

Anche Tania Esposito, la mamma di Noemi, ha voluto affidare il suo pensiero a Facebook prima dell’inaugurazione. "Abbiamo voluto lasciare un segno tangibile di speranza, insieme a Noemi, per una Napoli migliore e libera dalla violenza criminale. Perché se la camorra arriva a toccare i nostri bambini allora abbiamo perso tutti, come quel 3 maggio 2019. Oggi è toccato a Noemi domani chi sa".