Maltempo, codice giallo in Toscana

Avviso di criticità meteo in Toscana, dove la Protezione civile ha confermato il codice giallo per forti temporali in arrivo nelle zone interne e in quelle a sud-est almeno fino a domenica mattina. Il rischio di rovesci intensi riguarderà tutta la regione. Dal pomeriggio i fenomeni risulteranno più frequenti sulle zone interne. I temporali saranno accompagnati da intense precipitazioni con fulmini e vento.