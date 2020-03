Firenze, si getta nel fiume per sfuggire ai carabinieri: ricerche in corso

Un 20enne albanese si è buttato nel fiume Sieve, in provincia di Firenze, per sfuggire ai carabinieri. E' successo mercoledì intorno alle 22. Da allora dell'uomo, che era stato fermato poco prima nell'ambito di un servizio di contrasto ai furti in abitazione nel comune di Rufina, non si hanno più notizie. Non si esclude che possa essere stato travolto dalla corrente prima di aver raggiunto la sponda opposta.