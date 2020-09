Coronavirus, grave sacerdote fiorentino 54enne tornato da Albania

E' in gravi condizioni un sacerdote fiorentino di 54 anni, positivo al Covid-19, ricoverato in terapia intensiva a Prato. Il religioso era tornato da un viaggio in Albania dove aveva già manifestato i sintomi del coronavirus. Il caso è stato segnalato alle autorità sanitarie per avvisare al più presto le persone che erano insieme a lui a bordo del traghetto arrivato, sabato scorso, a Bari.