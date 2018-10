Striscia la Notizia, a Torino supermedico della mutua: segue 2500 pazienti

Dieci persone all'ora, per un massimo di sei minuti a testa. Queste sono le stime indicative di Rajae, inviata di Striscia la Notizia mandata a intervistare a Torino il medico con un numero di pazienti pari a più del doppio di quelli di un qualunque altro medico di base: sono infatti in 2500 a rivolgersi a lui, tantissimi stranieri ma anche molti italiani. Paolo Gambetta lavora in uno dei quartieri più multietnici della città e per capire i motivi di una così evidente disparità, Rajae si è recata all'A.S.L. della città per chiedere informazioni alla dottoressa Barbara Vinassa. "La normativa nazionale e ragionale prevede un'assistenza sanitaria ai soggetti anche solo temporaneamente presenti sul nostro territorio, con permesso di soggiorno in attesa dello stesso".



Questo spiega perché il dottor Gambetta sia così oberato di lavoro e ai microfoni del tg satirico spiega che non ci sono nemmeno problemi di comunicazione: quasi tutti i suoi pazienti parlano bene o male italiano, l'unica eccezione sono i cinesi. "Con loro ci intendiamo a gesti, oppure usiamo un traduttore online".