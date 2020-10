Stretta anti-Covid, Regioni: no chiusura palestre e orari locali ridotti

IPA

In vista delle nuove norme per contrastare l'aumento dei contagi da coronavirus, le Regioni, nel vertice col governo, chiedono di non chiudere le palestre e confermano la richiesta di serrata dei locali alle 24. "Come Regioni vorremmo più di didattica a distanza a rotazione", dice il governatore della Liguria Giovanni Toti. Proposto all'esecutivo anche di coinvolgere i medici di famiglia nei tamponi rapidi.