Palermo, si sveglia dopo 8 giorni di coma e ancora non sa che nell'incidente è morto il marito

Era tornata in Sicilia per festeggiare il Ferragosto con la sua famiglia. Per Valentina Michelli, 33enne di Partinico (Palermo) trasferitasi a Bergamo, però questa vacanza si è trasformata in una tragedia. In un incidente stradale a Terrasini è rimasta ferita gravemente mentre il marito, Francesco Capodilupo, 38 anni, ha perso la vita. Valentina si è ora svegliata dopo 8 giorni di coma ma ancora non le è stata comunicata la morte del compagno.