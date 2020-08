Palermo, migrante positivo a Covid lascia hotel: rientrato dopo alcune ore

Un egiziano, che faceva parte dei 33 migranti positivi al Covid-19 portati a Palermo per la quarantena obbligatoria, è riuscito a eludere la sorveglianza e a lasciare il Covid Hotel San Paolo Palace di via Messina Marine. Dopo alcune ore l'uomo è rientrato da solo in albergo. Verrà ora interrogato per tracciare i suoi eventuali contatti. Lo conferma la prefettura di Palermo.