Mafia, arrestato nipote dello storico boss catanese Jimmy Miano

Due esponenti del clan Cursoti Milanesi, ritenuti responsabili di un'estorsione ai danni di una farmacia, sono stati arrestati a Catania. In manette sono finiti Alfio Napoli, 47enne pregiudicato detto 'Codd'i mulu' e nipote acquisito dello storico boss Luigi Miano, detto 'Jimmy', e Vincenzo Piazza, di 43 anni. L'aggravante per Napoli è di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà tipiche della mafia.

L'arresto si inquadra nell'ambito di indagini, delegate dalla procura distrettuale antimafia di Catania alla squadra mobile - sezione reati contro il patrimonio - 'squadra Antiracket', per episodi di estorsione posti in essere da soggetti ritenuti affiliati al clan Cursoti Milanesi ai danni del titolare di una farmacia.



E' stato accertato che il farmacista era stato costretto a pagare, sin dal 2009, per la "messa a posto", 200 euro mensili, per fare cessare le numerose rapine commesse nel tempo ai danni della farmacia, nonostante il servizio di vigilanza privato attivato.



In particolare, Napoli è ritenuto responsabile in concorso con altri di estorsione, con l'aggravante, scrive la procura di Catania, di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà tipiche delle organizzazioni mafiose criminali operanti sul territorio.