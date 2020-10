Schianto in galleria nel Nuorese, 3 morti e 2 feriti gravi

E' di tre morti e di due feriti in maniera grave il bilancio di un incidente sulla Statale 125 "Orientale Sarda", che collega Cagliari con Tortolì, all'interno di una galleria, tra Cardedu e Bari Sardo. I cinque, di ritorno da una battuta di caccia, viaggiavano a bordo di una Land Rover. L'autista del fuoristrada avrebbe perso il controllo del mezzo, ma non si conoscono ancora la cause precise dell'incidente.