Rogo Thyssen, l'Italia alla Germania: "Deve essere fatta giustizia"

Giustizia per il caso del rogo della Thyssenkrupp, a Torino, dove nel dicembre 2007 morirono sette operai e per il quale sono stati condannati due dirigenti tedeschi: è quanto chiede il ministro Alfonso Bonafede, annunciando che incontrerà a Bruxelles il suo omologo tedesco. "Forse qualcuno pensa che basta superare il confine per sfuggire alla giustizia, ma siamo in Europa e deve passare il concetto per cui chi sbaglia paga", ha affermato.