Riace, la preoccupazione degli immigrati: "Abbiamo paura, non sappiamo che fine faremo"

“Abbiamo paura, non sappiamo che fine faremo” è così che commentano gli immigrati residenti a Riace. Dopo che il Viminale ha approvato lo smantellamento del cosiddetto "Modello Riace", a seguito dell’arresto del sindaco Domenico "Mimmo" Lucano, adesso un’altra brutta notizia: il governo ha revocato i cosiddetti progetti SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) e tra i tanti immigrati serpeggia la preoccupazione.



Ma gli stranieri intervistati vorrebbero capire che fine faranno: “Ormai non valgono più i buoni che il sindaco aveva inventato per noi, non sappiamo più cosa fare, non possiamo più lavorare e dicono che ci trasferiranno, ma dove?”. Giorgia Meloni, però, non ci sta: “A qualcuno è sfuggito che il sindaco di Riace è accusato di aver dato accoglienza a chi non ne aveva diritto traendone profitto”.