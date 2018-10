Scontro fra due auto nel Foggiano: muoiono una donna e la figlia

Una mamma e la sua bambina di pochi mesi, probabilmente d'origine dell'Europa dell'Est, sono morte e altre cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 58 che collega Manfredonia a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. Due le auto coinvolte nello scontro frontale. Un uomo, pare il marito della donna, è ricoverato in gravi condizioni mentre gli altri feriti non sarebbero gravi.