Sanità Taranto, blocco sulle visite "urgenti" I Una paziente: "Ho un angioma ma dal 2020 non riesco a prenotare"

"A Taranto prenotare una visita urgente entro 10 giorni è impossibile", ai microfoni di "Fuori dal Coro" Francesca racconta come da 3 mesi stia provando senza successo a fissare una risonanza magnetica. Come in altre regione anche la Puglia è alle prese con ritardi crescenti sulle liste d'attesa e pazienti che per curarsi sono costretti a mettere mano al portafogli. "La visita privata costa dai 250 ai 290 euro ma io e mio marito viviamo solo con l'invalidità", spiega la donna che da anni soffre di angioma. "Dal 2020 io non riesco a prenotare un controllo".

L'inviata del programma di Rete 4 prova quindi a verificare la situazione mettendosi in contatto con il centro unico prenotazioni ma il telefono squilla a vuoto. Una ricerca sul portale della Regione Puglia non dà esito positivo e sul sito appare il messaggio che non risultano appuntamenti disponibili. Ulteriori conferme arrivano di persona anche nelle farmacie e nel cup. La direzione dell'Asl di Taranto afferma che si "sta lavorando" per risolvere il blocco ma per alcune visite il calendario è inesistente. Come Francesca, in tanti si dicono "rassegnati" e rinunciano a curarsi.