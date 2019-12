Torino, furti auto per carrozzieri compiacenti: 3 arresti, 11 indagati

Furti d'auto, Fiat e Abarth in particolare, commissionati da carrozzieri che cannibalizzavano le vetture per rivendere i ricambi a clienti ignari. Sono 14 i colpi accertati dai carabinieri di Torino, che stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di tre italiani, uno in carcere e due ai domiciliari. Sono accusati di concorso di furto aggravato e ricettazione di autovetture. Recuperata refurtiva per 200mila euro. Altre 11 persone indagate.