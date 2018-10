Migranti, pm: sconfinamento di polizia francese anche ad agosto

Quello che era stato derubricato come "un errore" da parte del governo di Parigi, potrebbe essere stata una prassi tra le forze dell'ordine francesi e cioè lo sconfinamento in territorio italiano per impedire l'ingresso di migranti. La prova sarebbe nella denuncia fatta da due italiani di Claviere che ad agosto sono stati controllati da 4 uomini armati in tuta mimetica "verosimilmente francesi" in territorio italiano. Lo rivela il pm Armando Spataro.