Asti,litigano mentre guardano la partita in tv:52enne in fin di vita

Un uomo è in fin di vita dopo un litigio, in una comunità di recupero di Vaglierano (Asti), per motivi di tifo calcistico. La lite è scoppiata mentre due persone stavano guardando insieme in tv la partita Udinese-Juventus: un 20enne marocchino ha colpito l'altro, un 52enne italiano, con un pugno. Immediato l'intervento dei soccorsi, che hanno portato la vittima in ospedale.