Perugia, dopo 22 anni in un container nonna Albertina potrà finalmente avere una casa

È dal terremoto del 1997 che Albertina Menichelli, classe 1929, vive nella sua casetta di latta. Un container che le è stato assegnato dal comune di Valtopina a seguito del sisma e che, ormai, è diventato la sua dimora. Dopo l'ordinanza di sgombero, nonna Albertina sarebbe dovuta rientrare nella propria abitazione, che però non era ancora stata ultimata.

Nonna Albertina, che quindi non ha abbandonato il container, è finita indagata dalla procura della Repubblica di Spoleto per non aver ottemperato all'ordinanza. Ma in suo soccorso sono intervenuti quattro muratori calabresi, che giorni fa avevano mandato un messaggio via WhatsApp a "Pomeriggio Cinque", condotto da Barbara d’Urso, offrendosi di sistemare l'abitazione di Albertina.

Dopo essere rientrati da una trasferta in Germania, sono andati a effettuare le verifiche nella casa della 90enne e presto la sistemeranno. I lavori richiederanno circa tre, quattro settimane. Uno splendido regalo di Natale per l'anziana, che presto potrà tornare nel tepore della sua casa.