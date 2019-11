Dopo il terremoto ha vissuto 22 anni in un container: ora quattro ragazzi vogliono ristrutturare la casa di nonna Albertina

Potrebbe arrivare presto la soluzione per nonna Albertina, la 90enne di Valtopina, nel perugino, che vive da 22 anni nei container dopo il terremoto. La donna vuole tornare nella sua casa, che però è da ristrutturare e quindi inagibile: a offrirsi per fare i lavori sono stati quattro ragazzi calabresi che vivono in Germania.

In un messaggio letto da Barbara d'Urso a "Pomeriggio Cinque" e in un video mandato in onda, i giovani si offrono per la ristrutturazione dell'abitazione fornendo manodopera gratuita. Una fantastica sorpresa per la 90enne che si commuove pensando all'idea di tornare nella propria abitazione: "Voglio la casa, non fatemi morire qui".