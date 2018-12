Palermo, 90enne investe e uccide turista russo

Un turista russo di 30 anni, Sergey Mankovsky, in vacanza a Palermo è stato investito da un automobilista 90enne. La vittima era insieme alla moglie. I due si trovavano a Mondello e per rientrare in centro avevano deciso di prendere un autobus. Visto che il mezzo tardava ad arrivare, i due si sono incamminati a piedi. Ma la vettura guidata dal'anziano ha travolto il 30enne che stava camminando dietro la donna.