Oggi il nuovo cambio di colori: la Sardegna torna in arancione | Studio rivela: i contagi Covid non arrivano dalle scuole

Con il passaggio della Sardegna in zona arancione da oggi sono chiusi in tutta Italia per il servizio al tavolo e al bancone i 360mila bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi presenti lungo l'intera Penisola per le prossime 2 settimane, come non avveniva dall'inizio di gennaio per le festività di fine anno. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti che evidenzia un perdita stimata in questo periodo di circa 3,2 miliardi per il lockdown di tutti i servizi di ristorazione fino a dopo le feste di Pasqua e Pasquetta.