Nuova Maturità: 2 scritti e più attenzione al percorso di studi

Due prove scritte invece di tre, più l'orale. Più attenzione al percorso svolto dai ragazzi nell'ultimo triennio, con un punteggio maggiore assegnato al credito scolastico. Griglie di valutazione nazionali per la correzione delle prove scritte. Sono alcune delle novità dell'esame di Maturità in vigore da quest'anno scolastico. Lo comunica il Miur con una circolare inviata agli istituti. Il punteggio finale resterà in centesimi.