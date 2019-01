Monza, "cinese di m... ti sparo in testa": commesso di un ipermercato insulta una cliente

Polemiche sempre più accese circolano in Rete su un video che riprende il dipendente di un supermercato di Monza mentre schernisce e pronuncia frasi violente nei confronti di una cliente cinese . La donna, ignara di essere filmata, non comprende le parole che le vengono rivolte (dato che non conosce la nostra lingua). Un altro impiegato poi rincara la dose, ridacchiando le dice: "Vattene, prima che ti spezzo le gambe. Ti sparo in testa brutta cinese di m...".

La donna desiderava solo comprendere il costo di alcune bottiglie di acqua, ma viene derisa e sbeffeggiata, con frasi del tipo "signora qua siamo in Italia, è inutile che mi parla in cinese. Deve tornare in Cina se vuole parlare in cinese". Poi continua: "Senta c... di cinese, già siete venuti nel mio c... di Paese a distruggere tutto il mercato".



Sulla pagina Facebook ufficiale del'ipermercato in cui è successo il fatto, la direzione della catena Iper ha manifestato sgomento e incredulità per l'accaduto. "Siamo sbigottiti e chiediamo scusa alla nostra cliente - si legge nel post - vittima di un comportamento inqualificabile e deplorevole, e con essa a tutti i nostri clienti". Poi la nota sul social prosegue "stiamo analizzando il filmato, prenderemo immediati e adeguati severi provvedimenti nei confronti di qualunque dipendente Iper risulti coinvolto".