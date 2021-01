Migranti, Onu: nel 2013 annegati in 200 per il ritardo dei soccorsi italiani

L'Italia non è riuscita a tutelare il diritto alla vita di oltre 200 migranti che erano a bordo di una nave affondata nel Mediterraneo nel 2013. Lo ha rilevato il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, spiegando che l'Italia non ha risposto prontamente a varie chiamate di soccorso partite dalla barca che stava affondando. Roma non ha inoltre mai spiegato il ritardo nell'invio di una nave della marina.