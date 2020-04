Migranti, Ong: "Il governo italiano strumentalizza l'emergenza"

Le Ong Sea Watch, Medici Senza Frontiere, Open Arms e Mediterranea accusano il governo italiano di "strumentalizzare la situazione di emergenza sanitaria per chiudere i porti alle persone salvate in mare da navi straniere". Il riferimento è al documento firmato dai ministri Di Maio, Lamorgese, De Micheli e Speranza in cui si definisce l'Italia un luogo non sicuro per lo sbarco dei migranti.