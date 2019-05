Migranti, indagato il comandante della Sea Watch

Le responsabilità della ong - Il procuratore Luigi Patronaggio, già nella serata di domenica aveva annunciato di voler valutare le "responsabilità della Ong". Sull'isola, arrivati venerdì per coordinare le indagini sul precedente caso della Mare Jonio, sono ancora presenti il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il pubblico ministero Alessandra Russo.



Cosa è successo - Nonostante il no ribadito a più riprese dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, i 47 migranti a bordo della Sea Watch 3 sono stati fatti sbarcare a Lampedusa domenica sera dopo che il procuratore di Agrigento aveva disposto il sequestro dell'imbarcazione.



Salvini: "Segnale pericoloso" - E proprio il ministro dell'Interno commenta la vicenda. Secondo il vicepremier, lo sbarco dei migranti della Sea Watch ad Agrigento, autorizzato dal procuratore aggiunto Luigi Patronaggio, è "un segnale pericoloso perché altri scafisti se vedono che alla fine ce la fanno, mettono sui barconi altre donne e bambini facendoli rischiare di morire".



"Chi agevola gli sbarchi se la vedrà con la legge" - "Se c'è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina chiunque agevoli lo sbarco di immigrati irregolari portati su una nave fuori legge dovrà vedersela con la legge", ha spiegato Salvini. "Il procuratore di Agrigento ha imposto questa iniziativa senza avvisare il ministro dell'Interno che non ha dato nessuna autorizzazione . E' un Paese strano", ha aggiunto.



Toninelli: "La magistratura è indipendente" - "La magistratura è indipendente, ci sono leggi e testi unici, ben venga il sequestro del mezzo gestito dalla magistratura attraverso la Gdf". E' questo il commento alla vicenda da parte del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, entrato in polemica con Salvini per lo sbarco a Lampedusa dei migranti che erano a bordo della Nave Sea Watch. "Si tratta di una attività fatta esclusivamente dalla magistratura e come ben sa Salvini il sequestro l'ha gestito lo stesso pubblico ministero di Agrigento", ha detto.



Toninelli: "Salvini sbaglia, poteva chiamarmi" - "Mi sembra che la polemica l'abbia fatta solo Matteo perché ovviamente il sottoscritto non ha aperto alcun porto, ci mancherebbe altro, non si aprono porti a chi non rispetta le convenzioni internazionali e il diritto del mare come, tra l'altro, in questo caso", ha replicato Toninelli a chi chiedeva spiegazioni rispetto alle accuse fatte da Salvini. "Andiamo avanti, con lo stesso modello operativo contro chi sfrutta l'immigrazione clandestina e quindi non vedo alcun motivo di polemica. Salvini ha certamente sbagliato ad attaccare il sottoscritto, avrebbe potuto farmi una chiamata. Sa perfettamente che il modello è sempre lo stesso: sicurezza e legalità", ha concluso il ministro Toninelli.



Anm: "I giudici agiscono in nome del popolo italiano" - Il presidente dell'Anm, Pasquale Grasso, pur non commentando nello specifico la vicenda giudiziaria in atto e le posizione espresse da Salvini, si è schierato in difesa della magistratura. I magistrati "nel sistema costituzionale disegnato all'indomani del disastro morale e civile della seconda guerra mondiale, agiscono in nome del popolo italiano non secondo investitura elettorale, ma in forza di una legittimazione tecnica, fortemente voluta e perseguita dai costituenti, ha detto.