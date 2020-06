Mattarella sarà a inaugurazione anno scolastico 2020/21 a Vo' Euganeo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Vo' Euganeo per l'inaugurazione dell'anno scolastico 2020-21. La data non è ancora stata fissata ma sarà tra settembre e ottobre in base all'inizio delle lezioni. Il comune del Padovano, oltre ad essere stato uno dei primi focolai italiani di coronavirus, è quello in cui si è registrata la prima vittima dell'epidemia, Adriano Trevisan.