Varese, minacce al ristorante durante il banchetto nuziale: lo sposo finisce in tribunale

E' accusato di minaccia, tentata violazione di domicilio e danneggiamento, il 34enne Davide Alvigi comparso davanti al giudice del Tribunale di Varese.

La vicenda contestata risale al settembre 2021 e si riferisce a un rifresco di nozze organizzato in un'elegante villa a Galliate Lombardo (Varese) affacciata sul lago. Secondo l'accusa, il 34enne, all'epoca l'uomo completamente ubriaco così come la comitiva di amici che partecipava al rinfresco, una volta capito che dopo il taglio della torta non sarebbe più stato servito vino, ha dato in escandescenza.