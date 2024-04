Turchia, scopre il tradimento grazie ai pappagalli che ripetevano: "Vieni a casa, mio marito non c'è"

A volerli in aula sarebbe stato proprio il coniuge tradito. "Mio marito non è in casa, vieni", ripetono i due volatili che hanno fatto così scoprire all'uomo l'infedeltà della moglie. E nella battaglia legale, i due volatili entrano, dunque, con il ruolo di protagonisti. A confermare l'importanza del loro ruolo una foto, divenuta virale sui social, che li ritrae proprio a Palazzo di Giustizia.

Cosa ci fanno due pappagalli davanti all'ingresso del Tribunale di Istanbul, in Turchia? Vanno a testimoniare in una causa di divorzio.

Con i due pappagalli in tribunale, chiamati a testimoniare sul tradimento coniugale da parte della moglie, il marito riuscirà a farsi riconoscere l'addebito? L'ultima parola spetta ora al giudice. In Turchia il divorzio, in base al Codice Civile turco, può essere richiesto da uno o entrambi i coniugi. Tra le motivazioni dello scioglimento del matrimonio è previsto anche l'adulterio.

Non è la prima volta che i pappagalli si rivelano utili in particolari situazioni "giudiziarie" ed entrano anche nelle aule dei tribunali, a volte chiamati a testimoniare in tribunale. Anche in caso di omicidi. E uno di questi volatili è stato suo malgrado anche il movente di un delitto in Italia, a Cagliari per la precisione, nel 2017, tra vicini di casa. L'assassino fu condannato a 22 anni.