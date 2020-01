"Ostacolarono le operazioni dei vigili del fuoco", perquisizioni in via Gola a Milano

La polizia ha avviato una serie di perquisizioni a Milano nei confronti di persone sospettate "di aver ostacolato i vigili del fuoco nell'operazione di spegnimento di un incendio" a Capodanno. Secondo l'accusa, il rogo è stato "verosimilmente appiccato da loro poco prima per festeggiare". Lo ha comunicato la Questura del capoluogo lombardo.

Le perquisizioni sono state autorizzate dalla Procura che indaga dopo i fatti accaduti la notte del 31 dicembre. Sul posto oltre alla Squadra mobile e gli agenti del commissariato Ticinese, ci sono uomini della Digos e della Scientifica. Le prime indagini, infatti, avevano escluso una eventuale matrice politica dell'episodio e subito dopo anche la partecipazione diretta di antagonisti strutturati a organizzazioni ai fatti, avvenuti la notte di San Silvestro, quando in via Gola erano state gettate masserizie che erano state incendiate provocando fiamme alte e spavento, e dove infine era stata ostacolata l'azione dei pompieri.

Tra le decine di persone che cantavano e ballavano e bevevano intorno al falò, a minacciare i vigili del fuoco sarebbero stati non più di una quindicina, abitanti negli appartamenti occupati del quartiere oppure ospiti di altri occupanti, tutti giovanissimi. Sono stati inquadrati dalle telecamere le cui immagini sono state acquisite dalla polizia. Per ora le contestazioni riguarderebbero episodi di resistenza a pubblico ufficiale (non lesioni), danneggiamento e porto di armi improprie. Infatti dai primi risconti sarebbe stata usata anche una pistola, probabilmente giocattolo.