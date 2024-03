Milano, ingaggiate come ragazze immagine si ritrovano a fare le escort per vip, imprenditori e calciatori

A "Le Iene" diverse modelle hanno denunciato quello che avviene a Milano dove, un presunto pr gestisce un gruppo WhatsApp in cui pubblica annunci in cui apparentemente sembra cercare hostess e ragazze immagini, ma in realtà le richieste dei "clienti" sarebbero diverse.

Adescate per lavorare come ragazze immagine si ritrovano a fare le escort per vip e calciatori.

I consigli del pr sono sempre gli stessi. Alle ragazze gira direttamente il numero di produttori, attori, cantanti e calciatori promettendo inviti, lavori e partecipazioni nel mondo dello spettacolo o della moda. A loro basterebbe inviare un messaggio con il link del proprio profilo Instagram e una foto del viso in primo piano. Una volta ricevuta la risposta da parte del vip in questione, il manager chiede alla ragazza di inviare uno screen della chat con il vip per "suggerire" le risposte giuste per farsi invitare agli eventi.



"Le Iene" hanno contattato diversi esponenti di queste cene a invito. Uno di loro spiega: "Ci sono queste feste con imprenditori ma ognuno è libero di fare quello vuole - ha spiegato -. Cioè vai a una feste, è palese che c'è quello che ti mette il 100 euro in mano, però dipende da te. Tu uscirai con della gente che se ti sta simpatica gli dai un bacetto, se invece non gli dai neanche un bacetto"

Chi a queste cene particolari è ha partecipato più volte e ha avuto contatti con il pr che le gestisce è Elisa, che a "Le Iene" racconta: "Quattro anni fa mi ha contattato chiedendomi di uscire a Milano con dei personaggi e se mi sarebbe piaciuto diventare celebre sui social - racconta la ragazza -. Vado a una di questa cena. Noi abbiamo una cena gratis e il locale ci guadagna in termini di immagine. Una ragazza sa già che se va in quel ristorante riceve delle proposte economiche da parte di settantenni e ottantenni. Per esempio mi ha contattato un famoso attore dicendomi che il suo amico pr gli aveva detto di scrivermi".

"Due anni fa avevo conosciuto un cantante internazionale - ha detto ancora la ragazza -. Mi ha fatto accomodare in cucina, ha chiamato la sua 'maggiordoma' e mi ha palpeggiato per vedere che non avessi addosso telecamere nascoste o microfoni. Poi mi sono accomodata, ma il cellulare non l'ho potuto toccare. All'inizio abbiamo parlato un po' di musica ma poi ha sviato subito, chiedendomi se avessi OnlyFans e poi mi ha chiesto se potessi spogliarmi. Non me l'aspettavo perché è sposato. Mi ha proposto anche del denaro, 500 euro". Un altro famoso rapper è stato avvicinato da Elisa: "Lui mi aveva contattato su Instagram, e poi è andato subito sul lato economico. Diceva che voleva pagarmi. Lui mi ha proposto mille euro".



E ancora un imprenditore: "Eravamo cinque o sei ragazze a casa sua - ha spiegato Elisa -. Cercavo il bagno e vedo quattro delle ragazze che erano con noi a sniffare cocaina. C'era anche lui, c'era anche un vecchietto mezzo fatto che cercava di provarci. Io sono scappata, mi ero anche spaventata. Ho ricevuto 150 euro come rimborso spese e mi aveva invitato per 3 o 4 giorni". La ragazza spiega che pagare le ragazze per fare sesso è un modo per tenere la riservatezza: "Così proteggono l'immagine". Un'altra ragazza, Gaia, parla anche di viaggi insieme a un ricchissimo imprenditore: "Mi ha mandato i biglietti per partecipare agli eventi della Dubai Fashion Week. Quando sono arrivata mi ha fatto prendere da un driver ma quando l'ho conosciuto ho capito subito che voleva che stessi in camera con lui. Non voleva una ragazza immagine ma una escort. Non me l'aveva detto, io ho rifiutato. Ho preso e me ne sono andata pagandomi il volo di ritorno".

"Le Iene" hanno provato a vedere come funziona il meccanismo, inviando una complice. Dopo aver accettato l'invito a una cena sushi sul gruppo WhatsApp del famoso pr, ad accogliere la ragazza un driver: "Io porto tante escort - dice -, per cui devo mantenere una certa privacy con le persone". Una volta entrata la ragazza si ritrova al tavolo con un ricco imprenditore e altre ragazze. La complice de "Le Iene" chiede a un'altra ragazza da quanto tempo è nel giro: "In realtà non da tanto - dice -, lui (riferendosi all'imprenditore, ndr) paga le ragazze nel momento in cui è ubriaco. Lui una "millata" te la dà, però con lui devi trattare...". L'imprenditore prova ad approcciare la ragazza complice del programma ma,dopo due rifiuti, si indispettisce: "State su Onlyfans e poi siete ipocrite e perbeniste - dice -. è il mio pensiero ed è il pensiero giusto".