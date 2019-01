Milano, finta partita di champagne: Lele Mora rapinato di 40mila euro in un campo Rom

A fine maggio 2018 Lele Mora sarebbe stato rapinato di 40mila euro all'interno di un campo Rom in zona Chiesa Rossa a Milano , dove si sarebbe recato insieme a un pluripregiudicato per comprare, a un prezzo conveniente, una partita di bottiglie di champagne che avrebbe poi voluto rivendere. A fornire la somma era stato un pregiudicato, committente dell'affare, che poi ha iniziato a tormentare l'ex agente dello spettacolo per avere indietro i soldi.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, dopo essere stato rapinato in una roulotte dall'uomo che doveva consegnargli le bottiglie di Dom Perignon e Cristal, Mora e il pregiudicato sarebbero stati anche malmenati e poi cacciati dal campo. Pare che Mora non avesse capito subito che lo stavano accompagnando in un insediamento Rom nei pressi del Navigli.



Il denaro sottratto era stato dato al 63enne ex agente dello spettacolo da un altro pregiudicato, "committente dell'affare", che per riaverlo lo avrebbe ripetutamente minacciato tanto da finire indagato per estorsione.



Ne è nata un'indagine per estorsione nella quale Mora è vittima, durante la quale la Procura di Milano ha individuato e indagato il presunto estorsore in una complessa vicenda che ha coinvolto anche un amico di Mora.