Incidente sul lavoro a Milano, 25enne muore schiacciato sotto un macchinario

Nel Bresciano morto un 33enne travolto dal tronco di un albero

A Bagolino (Brescia) è morto invece un 33enne, Daniele Salvini mentre stava tagliando un albero. L'uomo - che stava lavorando per un'azienda addetta alle potature - è rimasto schiacciato da un tronco che non gli ha lasciato scampo. Quando sono arrivati i soccorritori, era già morto. La vittima era padre di un bambino di otto mesi ed era sposato da poco. Secondo le prime ricostruzioni a travolgerlo non è stata la pianta che stava direttamente tagliando, ma una vicina danneggiata da anni dopo la tempesta Vaia del 2018. Il 33enne era residente nel paese della Valsabbia e lavorava per un'azienda locale.