Crema, donna si dà fuoco: passanti filmano invece di soccorrerla

Una donna si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco prima delle 13 in un campo vicino a un ristorante a Crema. Un passante è sceso dalla macchina e ha cercato di spegnere le fiamme con un asciugamano, ma per la donna non c'è stato niente da fare. Nel frattempo altre persone, invece di prestare soccorso, hanno filmato la scena con il telefonino.