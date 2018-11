Brescia, spacciatore abusa di una sua cliente: arrestato

La polizia di Brescia ha arrestato uno spacciatore tunisino di 46 anni per violenza sessuale ai danni di una 25enne. La giovane si era recata in uno stabile abbandonato per comprare eroina. Dopo l'aggressione da parte del pusher, la 25enne è riuscita ad allontanarsi e a denunciare l'accaduto. L'uomo, senza fissa dimora, è stato riconosciuto in fotografia dalla sua vittima.