A Milano acceso "Imagine", l'albero di Natale da 24 metri con 80mila luci led

In piazza Duomo a Milano da lunedì brillano le luci di "Imagine", l'albero di Natale a chilometro zero con 80mila led, 800 palline e 60 fiocchi. Ad accendere l'abete di 24 metri a "chilometro zero" (arriva da Cittiglio, in provincia di Varese, e il suo taglio sarà compensato dalla piantumazione di dieci nuove piante) è stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Una volta terminate le festività, il legno dell'abete sarà riutilizzato.