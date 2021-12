Natale 2021, l'albero di cristalli è tornato a incantare Milano

UNA CREAZIONE UNICA - “Abbiamo decorato l’Albero con l’espressione più dolce e allegra del nostro amato Gingerbread, uno dei motivi protagonisti del Natale Swarovski, per regalare alla città un sentimento di gioia e spirito natalizio”, ha aggiunto Giovanna Engelbert. Un fulcro di felicità, illuminato da 10.000 luci, avvolto da innumerevoli cristalli ed ornamenti, completato con più di 200 decori esclusivi creati a mano. L’installazione è anche una vera e propria lettera d’amore verso Milano, grazie a meravigliose sculture in cristallo, riproduzioni creative di quattro simboli meneghini fra i più amati: il Teatro alla Scala, il Duomo, il Castello Sforzesco e l’amatissimo tram. Creazioni uniche, realizzate in Austria appositamente per l’occasione, in omaggio alla bellezza di Milano.



Creato in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e lo Spettacolo del Comune di Milano, il “Tree of Wonder” di Swarovski brilla in Galleria Vittorio Emanuele II fino al 6 gennaio 2022.