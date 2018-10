Maltempo, lunedì allerta rossa in Liguria: paura per livello fiumi

Un'allerta rossa è stata diramata dalla Protezione civile per lunedì su quasi tutta la Liguria, dove si attendono condizioni meteorologiche molto pericolose. L'allarme scatterà alle 6 tra Savona a Genova, dove durerà fino alle 17, alle 12 a La Spezia per prolungarsi fino a mezzanotte. Previste piogge molto intense, forti timori per il livello dei torrenti nelle zone colpite.