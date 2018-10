Maltempo in Liguria, scuole ancora chiuse a Genova

A causa dei danni provocati dal maltempo, il Comune di Genova ha deciso di tenere chiuse le scuole anche oggi, nonostante lo stato di allerta rossa in Liguria scada alle 15 di oggi. L'avviso era stato diramato per la provincia de La Spezia e per l'area che si estende sino a Portofino. A Genova sono stati centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza varie situazioni di pericolo create dalle precipitazioni.