Terracina, albero precipita su un'auto: un morto e un ferito

Un albero è caduto su un'auto in transito a Terracina, sul litorale laziale, uccidendo un uomo e ferendone un altro in modo grave. E' accaduto in viale della Vittoria, nel centro della cittadina, investita nelle ultime ore da una tromba d'aria che ha provocato seri danni, con molti alberi caduti. All'arrivo dei soccorritori per un uomo non c'era più nulla da fare. Il ferito è stato trasportato dal 118 in ospedale in codice rosso.