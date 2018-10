Roma, traffico in tilt vicino all'ospedale Sant'Andrea: rischio blocco ambulanze

Viabilità nel caos attorno all'ospedale Sant'Andrea di Roma, dove c'è il rischio che si blocchi il servizio ambulanze. A lanciare l'allarme è la direzione generale del nosocomio secondo cui il forte traffico in zona potrebbe provocare "un problema di ordine pubblico". Sembra che una strada privata nel complesso ospedaliero venga utilizzata da diverse auto per uscire dal Grande raccordo verso il centro di Roma, mandando in tilt la circolazione.