Rieti, le casette dei terremotati dopo tre mesi già inagibili

Gli alloggi consegnati solo da tre mesi a Leonessa, paesino di duemila abitanti in provincia di Rieti, sono già inagibili. Le 16 casette destinate agli sfollati colpiti dal terremoto del 2016 dopo appena 90 giorni sono tutte da sostituire. Secondo le rilevazioni dei tecnici del Comune e dei vigili del fuoco, le abitazioni non sarebbero a norma a causa delle ingenti infiltrazioni d'acqua provenienti dai tetti. Situazione che rende difficile e pericolosa la vita di tutti i giorni. Inoltre la ricostruzione del paese sembra non essere mai cominciata nonostante siano ormai passati due anni dal sisma.