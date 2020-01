Esplosione in un villino vicino Roma: tre feriti, anche un pompiere

Esplosione nel seminterrato di un villino in zona Valcanneto, a Cerveteri, vicino Roma. Un uomo è stato portato in ospedale per una ferita lacero contusa alla testa, una donna ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione di Cerveteri. Durante le operazioni di soccorso è rimasto ferito anche un pompiere a causa di una seconda esplosione. Si ipotizza una perdita dall'impianto gpl.