Inchiesta Torino, la Dda chiede gli arresti domiciliari per Salvatore Gallo

La Dda di Torino ha presentato un ricorso contro il diniego opposto dal gip agli arresti domiciliari per Salvatore Gallo, 85 anni, ex manager di Sitaf (la società che gestisce la A32 e il traforo del Frejus) indagato un filone di Echidna, l'operazione dei carabinieri del Ros contro le infiltrazioni della 'ndrangheta in Piemonte.

Ora a pronunciarsi sarà il tribunale del Riesame. Gallo non è chiamato in causa per vicende di criminalità organizzata: a suo carico si ipotizza il peculato. Gli atti dell'indagine si soffermano su episodi in cui Gallo dispensa o promette favori in cambio di voti per alcuni candidati del Pd alle amministrative del 2021.