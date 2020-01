Il Molise incoronato tra le mete da visitare nel 2020 dal New York Times

Roma, Firenze, Venezia? No. Se andate in Italia andate ha visitare il Molise. È questo il consiglio che il New York Times dà ai propri lettori inserendo la regione al 37° posto tra le 52 mete da visitare nel 2020. Prima è Washington, settima la Sicilia, 51esima Urbino. Ma il Molise è anche davanti a luoghi conosciutissimi come la spagnola Minorca e la danese Copenaghen.

È la rivincita di un luogo spesso ignorato se non deriso, Nel 2015 infatti ha cominciato a girare sul web un video, che solo su Youtube ha avuto più di 1,6 milioni di visualizzazioni, intitolato "Il Molise non esiste", al centro di una gag di Maurizio Crozza. Ora, invece, il New York Time la incorona al 37° posto come una delle più belle parti del mondo da visitare quest'anno. Il quotidiano Usa spiega che non ci si deve sentire in colpa se non si conosce il Molise, schiacciato come è tra regioni ben più rinomate quali Lazio, Puglia, Abruzzo e Campania.

Al contrario bisogna andare a visitarlo perché, in quanto sconosciuto, è un luogo incontaminato. Ricco di zone archeologiche come Altilia, ha una bellissima costa che si affaccia sul mar Adriatico dove visitare Termoli e il suo castello svevo, con alle spalle le montagne dell'Appennino. Per gli escursionisti ci sono i tratturi, sentieri percorsi dai pastori durante la transumanza da poco inseriti dall'Unesco nel patrimonio immateriale dell'umanità. Gli amanti dei paesaggi, invece, possono percorrere la ferrovia Carpinone-Sulmona, soprannominata la transiberiana d'Italia. Gli appassionati di tradizioni possono godersi la 'Ndocciata di Agnone e le Carresi del basso Molise.