Genova, donna droga la figlia minore e poi il patrigno ne abusa: arrestati

Una donna di 39 anni, con la complicità del compagno di 38, ha drogato la figlia 17enne e quando la ragazzina non ha avuto più il controllo di sé è stata violentata dall'uomo. La coppia è stata arrestata dalla polizia di Genova con l'accusa di violenza di gruppo, a seguito della denuncia della giovane. Sul cellulare della 17enne gli investigatori hanno rinvenuto messaggi in cui l'arrestato le scriveva che meritava la galera per quanto fatto.