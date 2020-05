Fase 2, Catalfo: su contagi no responsabilità penale datore di lavoro

La responsabilità penale che riguarda l'infortunio in caso di contagio da coronavirus non inciderà sul datore di lavoro. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo. "Ho incontrato i vertici dell'Inail e verrà pubblicata una circolare esplicativa in modo tale che non ci saranno dubbi. La Catalfo ha così confermato che non vi è alcun automatismo tra contagio sul lavoro e responsabilità delle aziende.