Expo, chiesti 13 mesi per il sindaco di Milano Giuseppe Sala

La Procura di Milano ha chiesto una condanna a 13 mesi per il sindaco della città lombarda, Giuseppe Sala, in qualità di ex a.d. di Expo. Sala è accusato di falso per la retrodatazione dei verbali con cui sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l'assegnazione dell'appalto per la Piastra dei servizi per l'Esposizione universale.